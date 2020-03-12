"مواد أساسية فقط".. وزير التعليم يتحدث مجددًا عن موقف الدراسة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أسامة علي:

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، استمرار الدراسة في المدارس والجامعات بلا تغيير.

وأوضح أن الوزارة قررت إيقاف الأنشطة التربوية مثل التربية الفنية - التربية الموسيقية - الاقتصاد المنزلي، الواردة بالقرارات الوزارية المنظمة للدراسة والامتحانات بكافة المراحل التعليمية والاكتفاء بتدريس المواد الدراسية في الفترة المتبقية من خطة توزيع المناهج حتى نهاية الفصل الدراسي الثاني.

وقال الوزير، عبر صفحته على موقع "فيسبوك "، مساء الأربعاء، إنه لا تغيير في المحتوى التعليمي المستهدف للانتقال من سنة دراسية إلى السنة الأعلى، ولا تغيير في جدول الامتحانات أو الخريطة الزمنية التي أعلنتها الوزارة في بداية العام.

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وأضاف أن الهدف من قرار تعليق الأنشطة هو تقليل عدد ساعات اليوم الدراسي وتفادي بعض التجمعات والاحتكاك في بعض الأنشطة والتركيز على المواد الأساسية في هذه الظروف مع تجاوز بعض مشاكل عجز المعلمين.

وأشار إلى أن كلمة "الأنشطة" تعود على الأنشطة "اللاصفية" مثل الرحلات والمعسكرات والمهرجانات..الخ، وكذلك الأنشطة "التربوية" مثل التربية الفنية - التربية الرياضية - التربية الموسيقية - الاقتصاد المنزلي - الكومبيوتر.

وأضاف أن كل مدرسة ستقوم بإعادة تنظيم الجدول المدرسي بعد إيقاف الحصص المخصصة للأنشطة التربوية مما يعود على تخفيض عدد ساعات اليوم الدراسي، مشيرًا إلى أن الوزارة سوف تطبق أحزمة "إضافية" من الإجراءات الاحترازية الوقائية بالتعاون مع وزارة الصحة ومؤسسات الدولة في جميع مدارس الجمهورية وسوف يتم الإعلان عنها مطلع الأسبوع القادم.

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