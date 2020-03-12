مصر | نشرة حوادث الخليج 365: تفاصيل ضبط متهمي التنمر بشاب صيني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نشرة حوادث الخليج 365: تفاصيل ضبط متهمي التنمر بشاب صيني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من اليوم الاربعاء، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الخليج 365"، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الخليج 365 أبرز تلك الأخبار:

تفاصيل ضبط المتهمين بالتنمر على شاب صيني

تمكنت الاجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من القبض على أطراف مقطع فيديو واقعة التنمر بالمهندس الصيني وسائق السيارة الذي قام بإنزال الطالب بطريقة مهينة.

للمزيد هنا

داخل "كافيه".. تفاصيل سقوط فتاة لممارستها الدعارة بالمهندسين

كشفت تحقيقات النيابة، بشمال الجيزة، عن تفاصيل سقوط فتاة وتدعى "شيماء.أ"، عشرينية العمر، لاتهامها بممارسة الدعارة، بإحدى الكافيهات بالمهندسين، أنها تتردد كثيرًا على الكافيهات لاستقطاب الزبائن.

للمزيد هنا



مزاح وحذفته.. اعترافات مصور فيديو التنمر بالشاب الصيني

اعترف المتهم بتصوير فيديو التنمر على الشاب الصيني أعلي الطريق الدائري المعادي، خلال تحقيقات رجال مباحث القاهرة، بارتكابه الواقعة، وأنه يومها كان يقود سيارته أعلي الطريق الدائري وكان يسير بجانب سيارته، سيارة ملاكي يستقلها شاب صيني الجنسية، يجلس بالخلف.

للمزيد هنا مزاح وحذفته.. اعترافات مصور فيديو التنمر بالشاب الصينياعترف المتهم بتصوير فيديو التنمر على الشاب الصيني أعلي الطريق الدائري المعادي، خلال تحقيقات رجال مباحث القاهرة، بارتكابه الواقعة، وأنه يومها كان يقود سيارته أعلي الطريق الدائري وكان يسير بجانب سيارته، سيارة ملاكي يستقلها شاب صيني الجنسية، يجلس بالخلف.للمزيد هنا مصرع عنصر جنائي شديد الخطورة بالإسماعيلية في تبادل لإطلاق النيران مع الأمن

تمكنت أجهزة البحث الجنائى بقطاع الأمن العام من تحديد مكان اختباء أحد أبرز العناصر الجنائية شديدة الخطورة بإحدى المزارع في الظهير الصحراوي بمحافظة الإسماعيلية، والهارب من السجون منذ يناير 2011، أثناء تنفيذ عقوبة السجن المؤبد في قضية قتل عمد، والهارب أيضَا من تنفيذ عدد 20 حكمًا أبرزهم (3 إعدام – 11 مؤبد – 2 حبس) في قضايا (سطو مسلح – قطع طريق – قتل عمد – سرقة بالإكراه – إتجار بالمخدرات – خطف – سلاح بدون ترخيص).

للمزيد هنا



ضبط 3 أشخاص روجوا شائعات عن "كورونا"

أكد مصدر أمني، ضبط 3 أشخاص بتهمة الترويج للشائعات على حساباتهم الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

للمزيد هنا