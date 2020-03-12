مصر | المرور: رفع حالة الطوارئ لمواجهة الطقس السيئ

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المرور: رفع حالة الطوارئ لمواجهة الطقس السيئ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استعدت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء علاء متولي، لمواجهة الطقس السيء غدا الخميس، ومتابعة حركة سير السيارات بالمحاور والطرق الرئيسية والسريعة.

ووضعت الإدارة، خطة تضمنت نشر الخدمات على الطرق، ومراقبة حركة السيارات بواسطة كاميرات المراقبة، لرصد أي مرورية بالمحاور.

كما شملت الخطة، نشر الأوناش بالطرق لرفع أي معوقات مرورية سواء الحوادث أو الأعطال وتشكيل غرف عمليات للمتابعة أولا بأول.

ونسقت الإدارة مع غرف عمليات النجدة والإسعاف والحماية المدنية، مع الربط بغرف عمليات المحافظات المختلفة للتدخل في حالات الطوارئ التي تتضمن انفجار مواسير المياه أو سقوط الأشجار أو المؤثرات التي قد تؤدي إلى تعطل الحركة المرورية ناتجة عن الرياح الشديدة على الطرق وحفاظا على الأرواح، وللتدخل في حالات الطوارئ.

Advertisements

ودعت الإدارة إلى الاتصال على الإغاثة المرورية على الطرق السريع، فيما ناشدت الإدارة المواطنين بعدم الخروج من منازلهم إلا في حالات الضرورة.

كما تنسق الإدارة مع هيئة الصرف الصحي والمحافظة والحماية المدنية، للعمل على استقبال الأمطار، وسحب أي تراكمات للمياه بمطالع ومنازل الكباري، مع تجهيز غرفة عمليات بكل جهة وأطقم أفراد محددة، وبيان دور كل طرف والتنسيق المستمر بين كافة الجهات.

وشددت على قائدي السيارات بإضاءة جميع الأنوار الخاصة بالسيارة مع والنور الأمامي في الوضع المنخفض وانعدام الرؤية.

كان قرر مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، في اجتماعه اليوم الأربعاء، منح العاملين بالمصالح الحكومية والقطاعين العام والخاص، وقطاع الأعمال العام، إجازة مدفوعة الأجر، غدا الخميس، الموافق 12 من مارس 2020، نظرا لظروف الطقس السيىء، المتوقع غدا، ويستثنى من ذلك العاملون فى المرافق الحيوية، والتى تحددها السلطة المختصة، مثل خدمات مياه الشرب والصرف الصحى، النقل، الإسعاف، المستشفيات، المطاحن والمخابز، والخدمات الشرطية.

