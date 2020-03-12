مصر | أمن الجيزة: استعدادات مكثفة للتعامل مع توقعات الطقس السيئ

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمن الجيزة: استعدادات مكثفة للتعامل مع توقعات الطقس السيئ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استعدت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة، تحت إشراف اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، بالتنسيق مع محافظة الجيزة، لمواجهة الطقس السيء المتوقع غدًا الخميس.

ونشرت الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، برئاسة اللواء هاني السعيد مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، تنسيقا مع محافظة الجيزة، العربات المستخدمة في شفط المياه من الطرق، في حالة سقوط الأمطار، تحسبًا لحدوث كثافات مرورية، فضلا عن رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة أي كوارث، تنتج عن هطول الأمطار أو الرياح الشديدة.

كما وجه اللواء محمود عبد الرازق مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة، بتكثيف التواجد المروري على الطرق والشوارع الرئيسية والمحاور، ومداخل ومخارج المحافظة، فضلا عن نشر سيارات الإغاثة، تحسبًا لحدوث أي حوادث مرورية بسبب الطقس السيء، وسرعة التعامل مع البلاغات الواردة، فضلًا عن الدفع باوناش المرور لرفع أي معوقات تعوق حركة السيارات بالطرق.

كان قرر مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، في اجتماعه اليوم الأربعاء، منح العاملين بالمصالح الحكومية والقطاعين العام والخاص، وقطاع الأعمال العام، إجازة مدفوعة الأجر، غدا الخميس، الموافق 12 من مارس 2020، نظرا لظروف الطقس السيىء، المتوقع غدا، ويستثنى من ذلك العاملون فى المرافق الحيوية، والتى تحددها السلطة المختصة، مثل خدمات مياه الشرب والصرف الصحى، النقل، الإسعاف، المستشفيات، المطاحن والمخابز، والخدمات الشرطية.