أخبار مصر | 'الصحفيين' تعلن الانتهاء من طباعة كُتيب مشروع العلاج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 'الصحفيين' تعلن الانتهاء من طباعة كُتيب مشروع العلاج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن أيمن عبدالمجيد رئيس لجنة الرعاية الاجتماعية بنقابة الصحفيين، عن انتهاء اللجنة من طباعة كُتيب مشروع العلاج للعام الجاري 2020، وذلك بعد تأخر 3 أشهر، نظرًا للتطوير الذي كان يخضع له المشروع.

وقال رئيس اللجنة في تصريحات صحفية، إن الكُتيب سيكون متاحًا بالنقابة، فب نسخته المطبوعة، ليحصل عليه الزملاء المشتركين من أعضاء الجمعية العمومية، بدءًا من يوم السبت المقبل.