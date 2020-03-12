أخبار مصر | إلغاء مؤتمر نقيب المحامين باتحاد عمال مصر لسوء الطقس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إلغاء مؤتمر نقيب المحامين باتحاد عمال مصر لسوء الطقس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن سامح عاشور، نقيب المحامين، اليوم الأربعاء، عقب صدور قرار من رئاسة مجلس الوزراء بتعطيل العمل غدا الخميس بسبب سوء الأحوال الجوية المتوقعة، إلغاء المؤتمر المقرر عقده غدا الخميس بقاعة اتحاد عمال مصر.

وأوضح "عاشور"، أن ذلك القرار جاء حرصًا على سلامة المحامين في انتقالاتهم من جميع أنحاء القاهرة، موضحًا أنه سوف يوجه بثا مباشرا مساء اليوم عبر صفحات التواصل الاجتماعي.