أخبار مصر | وزير التعليم: عزل المدارس التي يظهر كورونا بين طلابها

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير التعليم: عزل المدارس التي يظهر كورونا بين طلابها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نبه الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم على كل مدرسة بإعادة تنظيم الجدول المدرسي، بعد إيقاف الحصص المخصصة للأنشطة التربوية مما يعود علي تخفيض عدد ساعات اليوم الدراسي.

وقال الوزير عبر صفحته الشخصية على فيس بوك:" الوزارة سوف تقوم بعمل حزمة "إضافية" من الإجراءات الاحترازية الوقائية بالتعاون مع وزارة الصحة ومؤسسات الدولة في جميع مدارس الجمهورية وسوف يتم الاعلان عنها الاسبوع المقبل لمواجهة فيروس كورونا".

أضاف الوزير:" في حالة اكتشاف حالة إيجابية، لا قدر الله، سوف يتم عزل المدرسة وإيقاف الدراسة بها واختبار كل طلابها طبيًا مع استمرار الدراسة في المدارس الأخرى بالتشاور مع المحافظ".

واستطرد قائًلا:" تقوم الوزارة بإعداد تعليمات "للدراسة من المنزل" للسنوات من الصف الثالث الي الصف الثامن في جميع المواد للاعتماد عليها، من خلال موقع إلكتروني خاص بهذا، في حال تعليق الدراسة في أي مدرسة او ادارة تعليمية في احوال الضرورة".

وأشار إلى أن الصفوف من العاشر حتي الثاني عشر تستطيع الدراسة من خلال بنك المعرفة المصري والتقنيات الحديثة أما الصفوف من KG1 حتي الصف الثاني فهي علي النظام الجديد الخالي من الامتحانات.

