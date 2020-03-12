أخبار مصر | "هتموتوا قريب وهنسمكم".. رسائل غريبة تصل لطالبات الثانوية بوردان في الجيزة.. والرعب يسيطر عليهن

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "هتموتوا قريب وهنسمكم".. رسائل غريبة تصل لطالبات الثانوية بوردان في الجيزة.. والرعب يسيطر عليهن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حالة من الرعب يعيشها طالبات مدرسة وردان الثانوية المشتركة التابعة لمنشأة القناطر بالجيزة، بسبب وصول رسائل تهديد لهن وهن فى الفصول سواء فى كشاكيل الدرس أو التابلت.

كشف محمد المهدى فتحى والد الطالبة روان تفاصيل الواقعة، يقول فى تصريحات خاصة لموقع "الخليج 365" إن الفتيات يتفاجأن بوجود رسائل تهديد لهن على ورق، ويجدونها فى الحقائب الخاصة بهن، هذه الرسائل تحتوى على عبارات من نوعية:" إن شاء الله يوم الأحد هتروحى المستشفي مسمومة"، مؤكدًا أنه يوجد بنتين من المدرسة جاءت لهن هذه الرسائل فى ورق داخل الكتب الخاصة بهن، وبالفعل بعد أيام قليلة أصيبوا بالتسميم قائًلا:" منهم بنتى روان وهى الآن محجوزة فى معهد السموم".

وأشار إلى أن الطالبتين اللاتى تعرضن لهذه الواقعة هن روان محمد المهدى فتحى، ورحمة محمد مصطفى، لافتًا إلى أنه يوجد طالبة يأتى لها رسائل تهديد عبر التابلت الخاص بها والرسالة مضمونها:" إن شاء الله هتموتى قريب"، قائًلا إن هذه الطالبة تدعى "هاجر محي محمد".

Advertisements

أضاف محمد المهدى أن أولياء الأمور تقدموا بشكوى لمدير المدرسة ولكنه أهملها لأنه سوف يتم إحالته للمعاش بعد شهور قليلة، مشيرًا إلى أن أولياء الأمور قاموا بتحرير محضر برقم 997 إداري منشأة القناطر.

وأضاف ولى الأمر قائًلا:" إحنا هنتجنن والبنات خائفات ومش عارفين مين بيبعت لهم الرسائل دى وبيسممهن فعلًا".

وناشد مهدى المسئولين بالتحقيق فى الواقعة ومعرفة حقيقة هذه الواقعة الغريبة من نوعها والتى تحدث للمرة الأولى.