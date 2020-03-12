شكرا لقرائتكم خبر عن لمواجهة «كورونا».. رئيس جامعة المنوفية يوجه بتسجيل المحاضرات ورفعها على الإنترنت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الدكتور عادل مبارك، رئيس جامعة المنوفية، اجتماعا طارئا مع عمداء الكليات بحضور الدكتورة نانسى أسعد، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والمحاسب أكرم عبد الدايم، أمين عام الجامعة، لمتابعة تنفيذ خطة الوقاية من فيروس كورونا المستجد، ووضع آليات تنفيذ الخطة.

ووجه «مبارك» بتشكيل لجنة تضم فى عضويتها عمداء الطب والتمريض والطب البيطرى والصيدلة ومديرى عموم الإدارة الطبية ورعاية الشباب والمدن الجامعية لوضع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من الإصابة بالفيروس، وكيفية مواجهة المشكلة فى حال تواجد اشتباه فى حالات مصابة.

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وناقش رئيس الجامعة سبل استخدام تكنولوجيا التعليم الحديثة في تقديم المقررات الدراسية للطلاب، ورفعها على المواقع الإلكترونية للكليات لتحقيق أكبر استفادة للطلاب، ووجه عمداء الكليات لعقد اجتماعات مع أعضاء هيئة التدريس لبدء تنفيذ هذه الآلية، وتسجيل المحاضرات ورفعها على موقع الكلية.

وناقش رئيس الجامعة الإجراءات التى يجب اتباعها فى حال تعطيل الدراسة فى وجود الأزمة، واستمرار جهود التوعية من خلال المطبوعات التى تضم التعريف بالفيروس وطرق الوقاية منها، وطرق نقل العدوى وأعراض الإصابة، والفرق بين فيروس الأنفلونزا وفيروس كورونا، واللقاءات التوعوية بالطلاب.

وكلف رئيس الجامعة فرق العمل بالمستشفيات الجامعية بالاستعداد الفورى لتأدية دورهم فى إدارة الأزمة، وتوفير التدريب اللازم لذلك، وزيادة المخزون الاستراتيجي للمستلزمات الطبية المطلوبة بالمستشفيات والإدارة الطبية.