شكرا لقرائتكم خبر عن «جمارك الإسكندرية» تفرج عن سيارات وقطع غيار بقيمة 5 مليارات جنيه خلال فبراير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أفرجت الإدارة العامة لجمارك السيارات بالإسكندرية برئاسة أشرف عبدالعزيز مدير عام جمارك السيارات تحت إشراف الأستاذ حسام حمزة رئيس الإدارة المركزية لجمارك الإسكندرية خلال شهر فبراير 2020 عن 13193 سيارة ركوب «ملاكي» مناشئ وموديلات وسعات مختلفة بقيمة بلغت 3 مليار و302 مليون و862 ألف جنيه.

وبلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عن تلك السيارات 182 مليونا و546 ألف جنيه كما بلغت ضريبة القيمة المضافة المحصلة عن هذه السيارات نحو 617 مليونا و515 ألف جنيه وبلغ رسم التنمية المحصل عنها 137 مليونا و597 ألف جنيه، بإجمالي رسوم وضرائب محصلة عن هذه السيارات بحوالى 937 مليون و658 ألف جنيه.

كما بلغت الرسوم الجمركية المعفاة عن هذه السيارات بموجب اتفاقيات الشراكة الأوروبية والتركية وأغادير مليار و557 مليون و961 ألف جنيه.

وخلال شهر يناير 2020 أيضا أفرجت الإدارة العامة لجمارك السيارات بالإسكندرية عن 1905 سيارة نقل وميكروباص وموتوسيكل وجرار بقيمة بلغت 737 مليون و406 ألف جنيه.

وبلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عنها 119 مليون و312 ألف جنيه وبلغت ضريبة القيمة المضافة عنها 120 مليونا و25 ألف جنيه بإجمالي ضرائب ورسوم محصلة عن هذه السيارات حوالى 239 مليون و337 ألف جنيه.

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كما بلغت الرسوم الجمركية المعفاة عنها بموجب إتفاقيات الشراكة الأوروبية والتركية وأغادير 43 مليونا و820 ألف جنيه.

في جانب آخر أفرجت الإدارة العامة لجمارك السيارات بالإسكندرية عن 795 رسالة قطع غيار سيارات خلال شهر فبراير 2020 بقيمة بلغت 961 مليون و498 ألفا جنيه.

وبلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عنها 21 مليونا و656 ألف جنيه وتم تحصيل ضريبة القيمة المضافة لهذه الرسائل بحوالى 87 مليونا و943 ألف جنيه بإجمالي ضرائب ورسوم محصلة عنها 109 مليون و600 ألف جنيه.

كما بلغت الضرائب والرسوم الجمركية المعفاة بموجب إتفاقيات الشراكة الأوروبية والتركية وأغادير عن هذه الرسائل 21 مليون و257 ألف جنيه.

وبذلك يكون إجمالي قيمة السيارات الملاكي والنقل وقطع الغيار المفرج عنها بجمارك الإسكندرية خلال شهر فبراير لعام 2020 حوالى 5 مليار و2 مليون جنيه.

ويكون إجمالى الضرائب والرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة ورسم التنمية والغرامات المحصلة بجمارك السيارات بالإسكندرية خلال شهر فبراير 2020 حوالى مليار و494 مليون و515 ألف جنيه.

كما يبلغ إجمالى الضرائب الرسوم الجمركية المعفاة بموجب إتفاقيات الشراكة الأوروبية والشراكة التركية وإتفاقية أغادير خلال شهر فبراير 2020 حوالى مليار و757 مليونا 539 ألف جنيه.