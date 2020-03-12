شكرا لقرائتكم خبر عن مستشفى بني سويف الجامعي يمنع زيارات المرضى لمجابهة فيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن مستشفى بني سويف الجامعي، الأربعاء، منع زيارة المرضى داخل المستشفى، وإغلاق الأبواب أمام الزائرين كإجراء إحترازي لمجابهة فيروس كورونا.

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وقال الدكتور عاطف مرسي عميد كلية الطب بجامعة بني سويف، انه طبقا لتعليمات وتوجيهات الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف خلال الاجتماع الطارئ للجامعة، امس، وقرار مجلس الوزارء، باتخاذ الإجراءات الوقائية لمواجهة الفيروس، تم إجراء سلسلة من الندوات والمؤتمرات لرفع الوعي لدى طلاب كلية الطب والعاملين بالمجال الصحي من أطباء وموظفين داخل الكلية والمستشفى وداخل الحرم الجامعي، واستخدام الكواشف الطبية للاطمئنان على طلبة كلية الطب والمرضى المترددين على المستشفى والزائرين، وذلك بتوفير عدد من أجهزة قياس الحرارة بجميع مداخل المستشفى.

وأضاف كما تضمنت الإجراءات المتخذة منع زيارة المرضى داخل المستشفى والتي سوف يتم اتخذاها على عدة مراحل منها الاكتفاء بزيارة شخص واحد فقط للمريض على مدار اليوم، أو بالتواصل الهاتفي أو غيرها من الأمور التي تطمانهم على ذويهم، بالإضافة إلى عمليات التعقيم والتطهير المستمرة داخل المستشفى والكلية.

وأكد أن الهدف من تلك الإجراءات هو حماية الجميع سواء مرضى أو عاملين من أطباء أو تمريض أو اداريين أعمال.