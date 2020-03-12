شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة النقل تواصل جهود التطهير والتعقيم لمواجهة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت قطاعات وهيئات وزارة النقل الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا.

واستكملت هيئة السكك الحديدية توفير ملصقات التوعية الخاصة بالفيروس وطرق انتشاره وطرق مجابهته في المحطات مع استمرار ندوات التوعية للعاملين عن الفيروس وطرق انتشاره وكيفية مقاومتة بالاضافة الى تطهير و تعقيم القطارات بعد كل رحلة و التطهير المستمر للمحطات وتطهير أماكن التجمعات للركاب واستمرار ارتداء العاملين من المتعاملين مع الجمهور والقائمين بالتطهير والتعقيم للكمامات.

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وواصلت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو بالتطهير المستمر والدوري لكافة المحطات والقطارات مع توفير ملصقات للتوعية بالمحطات وكذلك بث رسائل توعية عبر الاذاعة الداخلية بالمحطات عن الفيروس وأعراضه وطرق الوقاية منه واستمرار ارتداء العاملين من المتعاملين مع الجمهور والقائمين بالتطهير والتعقيم للكمامات.

وأكدت الوزارة في بيانها استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ بالموانيء البحرية والبرية والتنسيق المستمر مع وزارة الصحة والحجر الطبي لفحص السياح والركاب وأطقم السفن والأتوبيسات واتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وكذلك تعقيم وتطهير الأرصفة والوحدات البحرية ذات التعامل المباشر مع أطقم السفن القادمة إلى الموانئ وتطهير صالات الوصول والسفر في المنافذ البرية والبحرية مع استمرار ارتداء العاملين من المتعاملين مع الجمهور والقائمين بالتطهير والتعقيم للكمامات.

ويأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير بضرورة إتخاذ كافة الاجراءات الخاصة بأعمال التعقيم والتطهير والتوعية واستمرا التنسيق مع وزارة الصحة لمواجهة الفيروس على مدار الساعة .