شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ مطروح يرفع درجة الاستعداد القصوى بمطروح تحسبًا لموجة الطقس السيئ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، لرؤساء المدن والمراكز الثمانية، ومديري المديريات الخدمية بنطاق المحافظة، برفع درجة الاستعداد القصوى واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للتعامل الفورى مع موجة الطقس السيئ والتقلبات المناخية المتوقعة التي قد تتعرض لها البلاد واحتمالية سقوط أمطار غزيزة ونشاط شديد للرياح ابتداء من غد، الخميس، حتى السبت ١٤ مارس الجاري، مشددا على تفعيل غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن الثمانيه والتنسيق مع غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة للإبلاغ عن أي أحداث طارئة في حينها لسرعة التعامل الفورى معها.

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ووجه المحافظ رؤساء مراكز المدن والأحياء بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى باستخدام كافة المعدات اللازمة لشفط تجمعات المياه الناتجة عن الأمطار والتأكد من أن جميع بالوعات مياه الأمطار تعمل بكفاءة لتصريف المياه، وكذا التنسيق مع شركة الكهرباء والتأكد من مراجعة سلامة وأمان جميع أعمدة الإنارة والمحولات للتأكد من عزلها جيداً، حفاظاً على أرواح وسلامة المواطنين مع نشر الإرشادات التي يجب اتخاذها مع موجة الطقس السيئ والتحذيرات عن حالة الجو على صفحة المحافظة وتوعية المواطنين بالابتعاد عن الأعمدة ومصادر الكهرباء عند هطول الأمطار، حرصا على سلامتهم.

كما شدد المحافظ على رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات وتكثيف سيارات الإسعاف بالطرق السريعة وتجهيز فرق الإنقاذ السريع بالمحافظة والتأكد من جاهزيتها وتوافر الأطقم الطبية وأدوية الطوارئ.

وأكد محافظ مطروح على ضرورة التعاون والتنسيق بين كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة والمتابعة الدورية على مدار الساعة خلال فترة عدم الاستقرار واتخاذ كافة التدابير اللازمة والتعامل الفورى مع تداعيات حالة الطقس والآثار السلبية الناتجة عنه.