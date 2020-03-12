شكرا لقرائتكم خبر عن تونس: المصاب بـ«كورونا» عائد من مصر.. وحضر مباراة الزمالك والترجي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت مسؤولة بوزارة الصحة التونسية إن المصاب بفيروس كورونا العائد من مصر، هو من بين مشجعي الترجي الذين حضروا مباراته ضد الزمالك المصري في القاهرة.

وقالت المديرة العامة للمرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة، انصاف بن علية، إن المصاب خضع للحجر الصحي الذاتي فور عودته من مصر، حيث حضر مباراة الزمالك والترجي يوم 28 فبراير الماضي.

والمصاب هو الحالة السابعة التي أعلنتها تونس حتى اليوم ومن بينها حالة غادرت البلاد إلى مدينة ستراسبورج الفرنسية.

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وأضافت «بن علية» لدى حضورها في برنامج «rendez vous 9»، أن المشجع لم يكن من بين الـ20 مشجعًا الذين تم إيقافهم من قبل الأمن المصري.

وأشارت إلى أنه وضع نفسه في الحجر الصّحي الذاتي منذ عودته من مصر.

وفي سياق متصل أعلنت السلطات التونسية، الأربعاء، تسجيل إصابة جديدة بفيروس «كورونا»، ليرتفع العدد إلى 7 حالات في عموم البلاد.

وقال وزير الصحة عبداللطيف المكي، أثناء جلسة استماع للجنة الصحة في البرلمان، إنه «تم الأربعاء، إخضاع مواطن قادم من مصر، للتحليل الطبي، وكانت نتيجته إيجابية، حيث ثبتت إصابته بفيروس كورونا»، دون تقديم تفاصيل أكثر.

واعتبر المكي، خلال الجلسة المخصصة لمناقشة كيفية مجابهة خطر انتشار الفيروس والإجراءات المتبعة من قبل الحكومة، أن «تونس اليوم في مرحلة لا تبعث على القلق.. لكن يجب الحذر الكبير».