شكرا لقرائتكم خبر عن النقل: رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ بالموانئ البحرية والبرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت قطاعات وهيئات وزارة النقل اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا وذلك في إطار تنفيذ توجيهات وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير بضرورة اتخاذ كافة الاجراءات الخاصة بأعمال التعقيم والتطهير والتوعية واستمرا التنسيق مع وزارة الصحة لمواجهة الفيروس على مدار الساعة .

ففي السكة الحديد واصلت الهيئة، توفير ملصقات التوعية الخاصة بالفيروس وطرق انتشاره وطرق مجابهته في المحطات مع استمرار ندوات التوعية للعاملين عن الفيروس وطرق انتشاره وكيفية مقاومته بالإضافة الى تطهير و تعقيم القطارات بعد كل رحلة و التطهير المستمر للمحطات وتطهير أماكن التجمعات للركاب واستمرار ارتداء العاملين من المتعاملين مع الجمهور والقائمين بالتطهير والتعقيم للكمامات ، كما قامت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو بالتطهير المستمر والدوري لكافة المحطات والقطارات مع توفير ملصقات للتوعية بالمحطات وكذلك بث رسائل توعية عبر الاذاعة الداخلية بالمحطات عن الفيروس وأعراضه وطرق الوقاية منه واستمرار ارتداء العاملين من المتعاملين مع الجمهور والقائمين بالتطهير والتعقيم للكمامات

كما أكدت الوزارة في بيانها استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ بالموانئ البحرية والبرية والتنسيق المستمر مع وزارة الصحة والحجر الطبي لفحص السياح والركاب وأطقم السفن والاتوبيسات واتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كرونا المستجد وكذلك تعقيم وتطهير الأرصفة والوحدات البحرية ذات التعامل المباشر مع أطقم السفن القادمة إلى الموانئ وتطهير صالات الوصول والسفر في المنافذ البرية والبحرية مع استمرار ارتداء العاملين من المتعاملين مع الجمهور والقائمين بالتطهير والتعقيم للكمامات

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اجراءات الكشف الطبى والفحوصات لطاقم السفينة AT Middle bridge التي استقبلها ميناء بورتوفيق اليوم وعلى متنها 6 آلاف طن ردة قادمة من ميناء الحديدة باليمن حيث قام فريق طبى متخصص من الحجر الصحي والطب الوقائى بالصعود على السفنينة بمنطقة المخطاف الخارجى للميناء وتم إنهاء الاجراءات بالتنسيق مع الطبيب المتواجد على السفينة وسؤاله عن ما اذا كان هناك حالات مشتبه فى اصابتها اثناء الرحلة واجراء الفرز الصحى للركاب والكشف عليهم وقياس درجة الحرارة للتأكد من خلوهم من أى اصابات وتم السماح للسفينة بالتراكى على رصيف الميناء وبدء تفريغ الشحنة.