شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الأمريكية: استمرار الانتهاكات فى قطر بحق العمالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت قناة العربية فى نبأ عاجل لها أن الخارجية الأمريكية أكدت استمرار الانتهاكات في قطر بحق العمالة .

ولا تزال عمليات الانتهاكات التى يمارسها النظام القطرى ضد العاملين الوافدين فى بلاده مستمرة، فى الوقت الذى ارتفعت فيه معدلات الوفاة بين العاملين فى منشآت الملاعب الخاصة بمونديال 2022، بينما أكد تقرير للمعارضة القطرية، أن الدوحة أقدمت على تعليق تأشيرات العمل لـ40 ألف نيبالى إثر انتشار فيروس "كورونا"، حيث أفادت وكالة الأنباء القطرية، أن وزارة الصحة القطرية أعلنت تسجيل 238 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا.

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وقالت وزارة الصحة على تويتر: "وزارة الصحة العامة تعلن عن تسجيل 238 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) فى دولة قطر لوافدين من المخالطين للحالات الثلاث التى تم الإعلان عن إصابتهم بالفيروس يوم الأحد الماضى ممن يقيمون بمجمع سكنى واحد".

بدوره قال موقع قطريليكس، التابع للمعارضة القطرية، إن موقع "ذا هيمالايا تايمز" النيبالى أكد أن السلطات القطرية أوقفت تأشيرات عمل 40 ألف عامل نيبالى من أصل 400 ألف نيبالى يعملون بالدوحة لتكثيف العمل والانتهاء من أعمال إنشاء مبانى كأس العالم، وقال الموقع: أن قطر مهددة برحيل جميع العمال الأجانب، بسبب تفشى "كورونا" وعدم وجود إجراءات وقائية مشددة.

وأضافت الموقع التابع للمعارضة القطرية، أن شركات الطيران النيبالية قد أوقفت خدمات السفر إلى قطر، ويتم إعادة العمال عند رغبتهم فى مغادرة الدوحة، لذا سوف يلجأ نظام تميم لإيقاف أعمال الإنشاءات لحين عودة العمال، وبذلك يصبح مونديال "قطر 2022" مهدداً بالانهيار.