شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للطيران للخدمات الأرضية تخصص مجموعات عمل لمواجهة كورونا وسوء الطقس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقدت شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية، اجتماع لجنة الأزمات لمناقشة أكثر من محور لتخطى أزمة فيروس كورونا الذى يؤثر سلباً على مناحي الحياة على المستوى الدولي وخاصة فيما يخص قطاع الطيران ، وخلال الاجتماع تم التأكيد على زيادة توعية العاملين بخطورة هذا الفيروس وسرعة وكيفية إنتشاره، وأيضآ كيفية الحد من ذلك، مع وضع خطط لمواجهة الموقف في حالة التطور والمتابعة المستمره من كافة المستويات الإشرافيه للمنشورات والتعليمات الصادره فى هذا الشأن.

وتم الاتفاق على تكوين مجموعات عمل للطوارئ على مستوى كافة النقاط الهامه والحيويه داخل منظومة العمل بالشركه خاصة في ظل الأجواء الغير مستقره والتى تشير إلى سقوط الأمطار بغزاره خلال الأيام القادمه وذلك من حيث تحرك الأتوبيسات ووصول العاملين .

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وأشارت اللجنه إلى توفير الشركة لمهمات الوقايه الشخصية (الكمامات ، الجوانتى، البونيه ، النظاره ) للحفاظ على العاملين، وتم التأكيد على القيادات ضرورة الإلتزام بارتدائها ومع مناقشة إحتياجات كل وظيفة سواء في القاهرة أو المحطات.

كما ناقشت اللجنه كيفية التعامل في حالة الإشتباه في وصول طائره محمله بفيروس كورونا مع وضع التدابير الإحترازيه للتعامل معها وخدمتها، وكذلك كيفية تعويض العماله بمجموعات الطوارئ في حالة دخول القائمين على خدمة الطائرة للعزل للاطمئنان عليهم .

وفى نهاية الإجتماع تم التأكيد على إستغلال هذه الفترة وقلة التشغيل في رفع كفاءة المعدات وصيانتها مع زيادة الجرعات التدريبه لدى العاملين، لتطوير أدائهم على مستوى محطة القاهره والمحطات الداخلية.