شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفر الشيخ يناقش موقف تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ناقش اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، موقف تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2019-2020م، للاستفادة من الموارد الذاتية للمحافظة، والصرف من بنود الخطة الاستثمارية وفقًا للاحتياجات، مؤكداً على تنفيذ المشروعات ومتابعتها، والتعرف على ما يواجهها من معوقات ووضع الجدول الزمنى لتنفيذها من بداية الأعمال وحتى الانتهاء منها والاعتمادات المالية، وذلك بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء ياسر حفناوي، السكرتير العام المساعد، والمحاسب خالد المنياوي، مدير إدارة التخطيط والمتابعة، ورؤساء المراكز والمدن، ورؤساء المصالح الحكومية.

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وبحسب بيان، أشار محافظ كفر الشيخ، إلى أنه يجري متابعة موقف تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية الحالية 2019-2020م، فضلاً عن وضع الخطة الاستثمارية المقبلة 2020-2021م، والخطة الاستثمارية المستقبلية الخمسية والخطة الاستثمارية للمشروعات بالقري الأكثر احتياجاً، لافتاً إلى متابعة تنفيذ المشروعات بالمحافظة، وعمل التقارير الفنية بذلك أسبوعياً، ومتابعتها ميدانياً على الطبيعة مع وضع الجدول الزمنى لتنفيذ هذه المشروعات وسرعة الانتهاء منها في موعدها المحدد وبخاصة مشروعات الرصف بالمحافظة.

وكلف المحافظ كلًا من رؤساء الوحدات المحلية لكل مركز ومدينة، ومديري مديريات الخدمات، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، وقطاع الكهرباء، وهيئة الأبنية التعليمية ( منطقة كفرالشيخ )، وقطاع الغاز «، بوضع بنرات_لوحات استرشادية على المشروعات التي يتم تنفيذها، لتوضيح بتكلفة المشروع والمدة الزمنية المُقررة للانتهاء من الأعمال والشركة المنفذة للمشروع وكافة التفاصيل، لإعلام المواطنين بالمشاريع المنفذة من الدولة لتحسين جودة الحياة، تنفيذاً لتعليمات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

وشدد محافظ كفرالشيخ، على رؤساء المراكز والمدن، بتحسين ورفع كفاءة الطرق والشوارع بقرى ومراكز المحافظة، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وتسهيل حركة النقل والمواصلات سواء عن طريق الرصف أو التمهيد أو وضع تربة زلطية ورملية طبقاً للإمكانيات المتاحة، مشيراً إلى استكمال تنفيذ الخطة المقررة لأعمال الرصف طبقاً للجدول الزمني المحدد، مؤكداً على استمرار أعمال الرصف، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.