شكرا لقرائتكم خبر عن معبر رفح يشهد تنقل 1445 مسافرًا بين مصر وقطاع غزة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
شهد معبر رفح البري بشمال سيناء، الأربعاء، تنقل 1445 مسافرًا في كلا الاتجاهين بين مصر وقطاع غزة.
وأكد مصدر في المعبر وصول 430 مسافرًا من القطاع إلى الأراضي المصرية، ومغادرة 1015 مسافرًا، وإدخال عدد من المساعدات الإنسانية والغذائية إلى القطاع.
وبلغ إجمالي عدد المسافرين العابرين لبوابات المعبر 155 ألف مسافرًا خلال 2019، حيث وصل إلى الأراضي المصرية قادمًا من القطاع 78 ألف و298 مسافرًا، وغادرها إلى القطاع 67 ألف 763 مسافرا من المرضى العائدين بعد الشفاء والطلاب والعاملين في الخارج وغيرهم من الحالات الإنسانية.
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