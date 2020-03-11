شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ البحيرة يطالب المواطنين بعدم الخروج من المنازل غدًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طالب اللواء هشام آمنة، محافظ البحرة، المواطنين بعدم الخروج من المنازل غدًا إلا للضرورة القصوى، بسبب السيول والأمطار الغزيرة والرياح الشديدة المتوقعة، وتجنب القيادة على الطرقات السريعة وعدم التوقف لأي سبب على الطريق والدخول إلى الطرقات الجانبية.

كما طالب «آمنة» في بيان صادر عن المكتب الإعلامى للمحافظة، المواطنين بتجنب الاقتراب من أعمدة الكهرباء أو السير تحت الأسلاك، وفصل التيار الكهربائي عن المنزل في حالة الخطورة المحتملة، وعدم الوقوف بجانب الأشجار أو اللوحات الإعلانية أثناء موجات الهواء والعواصف الشديدة، أو الوقوف في الأماكن المكشوفة في حال البرق .

وقرر «المحافظ» رفع درجة الاستعداد للدرجة القصوى وانعقاد غرفة العمليات وإدارة الازمات المركزية بديوان عام المحافظة على مدار 24 ساعه لمتابعه حالة الطقس السيئ وعدم الاستقرار في الأحوال الجوية المحتملة، مشيرًا إلى تعطيل الدراسة، غدًا الخميس الموافق 12/3 بجميع المدارس والمعاهد الأزهرية والجامعات وفق رئيس مجلس الوزراء للحفاظ على سلامة وأرواح الطلاب.