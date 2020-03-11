شكرا لقرائتكم خبر عن «الفقي»: التعنت الإثيوبي في «سد النهضة» رأينا مثله من إسرائيل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي، رئيس مكتبة الإسكندرية، إن رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، يستغل أزمة سد النهضة في الدعاية للانتخابية والترويج لنفسه، ولا يجب أن يكون ذلك على حساب المصريين، موضحًا أننا لا يجب أن نستهين بقدراتنا بشأن المواجهة الدبلوماسية مع إثيوبيا.

وأضاف «الفقي» خلال لقائه ببرنامج «يحدث في مصر» الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، على شاشة «إم بي سي مصر» اليوم، الأربعاء، أن تصريحات وزير الخزانة الأمريكي حول مفاوضات سد النهضة معتدلة للغاية، وأن التعنت الإثيوبي حيال أزمة سد النهضة لم نجد له مثيلًا في التاريخ إلا من إسرائيل.

وأكد المفكر السياسي، رئيس مكتبة الإسكندرية، أنه إذا تم الجلوس مع السودان والتحدث في مشروعات تنموية كان ذلك أفضل لنا ولهم، مشيرًا إلى وجود قوى خارجية من مصالحها الضغط على مصر.