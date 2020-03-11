شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى الفقي: وجود إسرائيل في أزمة سد النهضة «ليس مستبعدًا» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الدكتور مصطفى الفقي إن المواقف الهادئة والصارمة في الوقت نفسه للرئيس عبدالفتاح السيسي، تسهم في حل الأزمات بشكل إيجابي، مؤكدًا أنه يجب أن نقوم بمشروعات تنموية بين إثيوبيا كمبادرة لحل أزمة سد النهضة.
وأضاف «الفقي» خلال لقائه ببرنامج «يحدث في مصر» الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، على شاشة «إم بي سي مصر» اليوم، الأربعاء، أنه يتوقع عودة الدور السوداني للسعي لإنجاح مفاوضات سد النهضة، مؤكدًا أن الوضع الحالي ليس في مصلحة السودان على المدى البعيد، مشيرًا على أن مصر ليست مكتوفة الأيدي ولن تكون، ولكن هناك أولويات.
وأوضح «الفقي» أنه يتمنى أن يرى في القريب العاجل زيارة وفد إثيوبي إلى القاهرة، والدعوة إلى إعادة المفاوضات حول سد النهضة، مؤكدًا أن موقف مصر من الأزمة مبدئي ولن يتم التفريط في المياه لأنها من حق الأجيال القادمة، ولم يستبعد «الفقي» وجود إسرائيل في أزمة سد النهضة: «وجود إسرائيل في أزمة سد النهضة ليس مستبعدًا».
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