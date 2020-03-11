شكرا لقرائتكم خبر عن «مشروعك» المنوفية.. 195 فرصة عمل بقروض 26 مليون جنيه في فبراير والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلن اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية، أن المشروع القومى للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية «مشروعك» ساهم في توفير 195 فرصة عمل لشباب الخريجين خلال شهر فبراير الماضي، بقروض ما يقرب من 26 مليون و326 ألف جنية لتنفيذ 143 مشروع متنوع بكافة مدن ومراكز وقرى المحافظة وذلك بالتنسيق مع بنك مصر.
وأوضح محافظ المنوفية على أن مبادرة «مشروعك» تهدف إلى إحداث تنمية مجتمعية وإقتصادية بنطاق المحافظة، وتشجيع الشباب لإقامة المشروعات الإستثمارية والمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر للحد من البطالة وخلق فرص عمل لأبناء المحافظة لتمكينهم في المشاركة في سوق العمل وتعزيز ثقافة العمل الحر من خلال منح التمويل اللازم لإقامة المشروعات المختلفة تنفيذاً لرؤية مصر 2030.
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