شكرا لقرائتكم خبر عن مها الرباط: لم يتم اكتشاف علاج لـ«كورونا» حتى الآن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة مها الرباط، وزيرة الصحة السابقة ومبعوث منظمة الصحة العالمية لمكافحة فيروس كورونا، إنه يمكن التقليل من حالات الإصابة بـ«كورونا» ومنعه من الانتشار في حالة اتباع الإجراءات المطلوبة.

وأضافت «الرباط» في مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر» الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، ويذاع على فضائية «إم بي سي مصر» اليوم، الأربعاء، أن أهم ما يتم بعد اكتشاف الحالات المصابة بـ«كورونا» متابعة المخالطين وإجراء تحاليل لهم.

وأكدت وزيرة الصحة السابقة ومبعوث منظمة الصحة العالمية لمكافحة فيروس كورونا، أنه لم يتم اكتشاف علاج لـ«كورونا» حتى الآن وكلها تجارب.