شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة سوهاج: لجنة إدارة الأزمات تتابع إجراءات مواجهة فيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، إنه تم تشكيل لجنة لإدارة الأزمات بالجامعة لمتابعة وإعداد خطة طوارىء واتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة إحتمالات العدوى بفيروس كورونا.

وأوضح عزيز، في تصريحات، الأريعاء، أن اللجنة تضم الدكتور صفا محمود السيد، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور مصطفي عبدالخالق، نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة وخدمة المجتمع، والدكتور هاني جمعية، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، والدكتور حمدي سعد، مدير المستشفي الجامعي، وأعضاء من مديري الإدارت المعنية.

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وأشار رئيس الجامعة إلى أن اللجنة عقدت إجتماعا لتوزيع المهام وتحديد أدوار كلاً من عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس، من خلال خطة متكاملة للتعامل مع متطلبات الموقف للتوعية والوقاية من المرض والإكتشاف المبكر له مع المتابعة المستمرة للمستجدات أول بأول، وذلك إنطلاقاً من حرص إدارة الجامعة في الحفاظ على صحة وسلامة كافة المنتسبين لها وحماية أرواحهم.

ولفت إلى أن اللجنة ناقشت عدد من الإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا، ومنها التأكد من مطابقة القاعات الدراسية للشروط الصحية المتعلقة بجودة التهوية، وخاصةً في الكليات ذات الكثافة العددية المرتفعة والمدينة الجامعية، وتقسيم الطلاب على أكبر عدد من القاعات لمنع التكدس، والتوعية المستمرة للطلاب بعدم الحضور في حالة وجود أي أعراض اشتباه، وتوعيتهم بالسلوكيات الخاطئة والتى تمثل خطراً على صحتهم في نشر أي أمراض معدية، وذلك من خلال عرض مادة فيلمية قبل بدء المحاضرات للتعريف بالمرض وكيفية الوقاية منه، وأهمية التغذية السليمة وارتداء أي طالب يعاني من أعراض لماسك أو كمامة لضمان إحتواء العدوي وعدم نشرها.

من جهته، أكد الدكتور مصطفي عبدالخالق، نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة وخدمة المجتمع، أنه تم مناقشة الإجراءات الإحترازية الخاصة بالمدن الجامعية ومنها ضرورة توافرً مخزون من الوجبات الجافة للطلاب، وتوفير أدوات الوقاية الشخصية ومستلزمات نظافة الأيدي والتطهير للأسطح والأرضيات، إلى جانب وضع خطة طوارئ خاصة بالمستشفي الجامعي، من خلال حصر ومراجعة الموارد اللوجستية بمستشفيات الجامعة ومراجعة وتقييم غرف العزل بها، بالإضافة إلى تشكيل فريق الإستعداد الوبائى للتعامل مع الحالات المشتبه فيها والمؤكدة، والتدريب على كيفية التعرف على حالات الإشتباه، لافتاً إلى ضرورة مواجهة الشائعات بوتيرة سريعة ورسمية والتي تضر بالأمن العام.