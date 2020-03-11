شكرا لقرائتكم خبر عن «التراس» يبحث مع رئيس أركان الجيش الكاميروني التعاون في «الصناعات الدفاعية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الفريق عبدالمنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، الأربعاء، رئيس أركان الجيش الكاميرونى، الفريق ميكا رينيه كلود، والوفد المرافق، لبحث سبل التعاون المشترك فى مجال الصناعات الدفاعية والمدنية.

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تأتى الزيارة فى إطار استراتيجية الدولة للانفتاح على إفريقيا، وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى لفتح آفاق جديدة من التعاون والتكامل وفتح أسواق وتبادل الخبرات وتكنولوجيا التصنيع والمعلومات الفنية فى مجالات التصنيع المختلفة.

وخلال اللقاء، تم استعراض أوجه التعاون بين الجانبين فى مجال الصناعات الدفاعية والأمنية المختلفة وأساليب تدعيمها والاستفادة من الإمكانيات المتطورة بالهيئة العربية للتصنيع لتلبية احتياجات المشروعات التنموية بالكاميرون. وشدد «كلود» على حرص بلاده على تعزيز علاقات الشراكة والتعاون مع مصر كدولة رائدة بالقارة الإفريقية، مشيدًا بالنهضة التنموية التى تشهدها مصر وخطواتها غير المسبوقة للتحول الرقمى. وشدد «التراس» على أن الهيئة العربية للتصنيع تضع إمكانياتها وخبراتها الفنية والتكنولوجية لخدمة القارة الإفريقية، مشيرًا إلى بحث المشاركة فى مشروعات التنمية وتلبية احتياجات دولة الكاميرون.

وعقب انتهاء المباحثات المشتركة، قام رئيس الهيئة العربية للتصنيع ورئيس أركان الجيش الكاميرونى بتفقد معرض لمنتجات الهيئة العسكرية والمدنية، ثم توجه «كلود» لزيارة بعض مصانع العربية للتصنيع وتفقد خطوط الإنتاج والإمكانيات التصنيعية المتطورة، وأشاد بمجهودات الهيئة لتعميق التصنيع المحلى والإمكانيات التصنيعية والفنية وثراء وتنوع منتجاتها وما لديها من كوادر بشرية مدربة على مستوى عال من الكفاءة. وأعرب عن تطلعه إلى أن تثمر تلك الزيارة عن تعاون بناء وتكامل بين الكاميرون والعقول والخبرات المصرية بالعربية للتصنيع بجميع المجالات.