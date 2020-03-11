شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة البحيرة»: نتابع 16 من المخالطين لمهندس البترول الكندي المصاب بـ«كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور يسرى بيومى، وكيل وزارة الصحة، إن المديرية تقوم بمتابعة الحالة الصحية، على مدار 24 ساعة، لعدد 16 من العاملين بإحدى شركات البترول المخالطين لـمهندس أجنبى مصاب بفيروس كورونا، وذلك في محال إقامات المصابين في مركزى دمنهور وأبوحمص.

وأوضح «بيومى» إن المحافظة خالية من أي حالة ثبت إيجابية إصابتها بالفيروس، وأن المديرية تقوم حاليًا بمتابعة 1192 من المواطنين من أبناء المحافظة العائدين من الخارج، وذلك لفترة 14 يومًا فترة حضانة الفيروس، مضيفًا أنه في حالة ظهور أعراض المرض يتم العزل في مستشفى الصدر بدمنهور، وأخذ العينات اللازمة للتأكد من الإصابة بالفيرس من عدمه.