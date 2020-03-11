شكرا لقرائتكم خبر عن حصلوا على المراكز الأولى.. محافظ سوهاج يكرم 14 طالبًا بمدرسة الصم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كرّم اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، الأربعاء، 14 طالبًا بمدرسة الأمل للصم وضعاف السمع الحاصلين على المركز الأول في ألعاب القوى والميدالية الذهبية، والمركز الثالث وكأس المركز الثالث في مسابقة المسرح والفنون الاستعراضية على مستوى الجمهورية.

محافظ سوهاج يكرم 14 طالبا بمدرسة الصم

محافظ سوهاج يكرم 14 طالبا بمدرسة الصم

وبحسب بيان، الأربعاء، حضر التكريم الدكتور أحمد سامي القاضي، نائب المحافظ، وعطا محمد الميموني، مدير عام التعليم العام بمديرية التربية والتعليم، وسهام الحكيم، مدير إدارة التربية الخاصة، وخالد فاروق قاسم، مدير المدرسة، والقائمين على التدريب .

وهنأ محافظ سوهاج، طلاب مدرسة الصم وضعاف السمع، معربا عن شكره وتقديره للقائمين على تدريب الطلبة، داعيا المدرسة للمشاركة في معرض المحافظة من الأعمال اليدوية للطلبة، واستمع إلى مطالبهم، حيث وعد بتقديم الدعم اللازم لهم، لمزيد من التقدم وإحراز المركز الأول دائما في جميع البطولات والمسابقات.