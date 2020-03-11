شكرا لقرائتكم خبر عن سامح عاشور: المشتغلون بـ«المحامين» يرفضون «الردة» على تنقية الجداول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد سامح عاشور، نقيب المحامين، أن المنافسة الانتخابية لانتخابات مجلس النقابة المقرر عقدها 15 مارس الجاري، واضحة بين فريقين، الأول هم المحامين المشتغلين الذين يدافعون عن جداولهم من غير المشتغلين وحملة الدبلومات، ومن يريد قيد هؤلاء بجداول النقابة، فبرنامج المنافسين المعلن منهم هو إعادة النظر في قرارات التنقية ومنع قيد حملة الدبلومات.

وأعرب «عاشور»، خلال لقائه المفتوح مع محاميي المنوفية، الأربعاء، عن ثقته في أن «المحامين المشتغلين يرفضون تلك الردة، فلا يوجد شرف يمكن أن يناله أي نقيب أو عضو نجح بأصوات غير المشتغلين»، مشيرًا إلى أن تنقية الجداول كانت الوسيلة الوحيدة لتقدم المحاماة والسير في الطريق الصحيح، ما أدخل النقابة لمرحلة جديدة بعدما كانت معرضة للإفلاس الاكتواري في عام 2011.

وأوضح انه كانت هناك معركة داخل مجلس النقابة لاتخاذ قرار بتنقية الجداول، وكان هناك من يعوق تنفيذها لمصالحهم في إبقاء الحال على ما هو عليه، بجداول مكتظة بحملة الكارنيه يشاركون المحامين في مواردهم، ولم تتح فرصة حقيقة لاتخاذ قرار التنقية الذي يتطلب توافق مجلس النقابة حوله سوى في مجلس 2015.

وأضاف «عاشور»: «الأمر بدأ بربط الخدمة العلاجية بتقديم أدلة اشتغال عام 2016، ثم اشترط تقديمها لتجديد الاشتراك بداية من عام 2017، مؤكدًا أن تنقية الجداول أدت لتحقيق ما لم يحدث في تاريخ النقابة منذ عام 1912، فتم مضاعفة العلاج والمعاش ليكونا الأعلى بين النقابات المهنية، كما بلغت مدخرات النقابة في البنوك 750 مليون جنيه، رغم تلك الزيادات في العلاج والمعاش، والإنفاق على الإنشاءات التي تقوم بها النقابة على مستوى الجمهورية».

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وصرح بأن يوم 15 يناير 2019 مثل يوما للكرامة، عندما امتلأت محكمة جنوب القاهرة بألاف المحامين مدافعين عن نقابتهم وكرامتهم، مجددا تأكيده على أن المحامين الذين ساندوه ووقفوا بجانبه هم السبب الرئيسي في الانتصار بالمعركة.

وقال «عاشور»، إن تعديلات قانون المحاماة قدمت إلى مجلس النواب منذ عام 2017، وناقشتها النقابة بمؤتمراتها السنوية، ولم تصدر في ليل كما يدعي البعض، مشيرًا إلى أنها أكدت سيادة النقابة على جداولها، ومنحت مجلس النقابة العامة الحق في اصدار ضوابط تجديد الاشتراك، والتثبت من الاشتغال وربطه بتقديم الخدمات النقابية، إضافةً لاشتراط أن يكون المتقدم للقيد بجداول النقابة حاصل على الثانوية العامة المسبوقة بليسانس الحقوق.

واسترسل: «أكاديمية المحاماة التي نصت عليها تعديلات قانون المحاماة ستكون مؤسسة علمية ترتقي بمهارات المحامين، إضافة إلى أنها ستمنح الدبلومة وتوفر الدراسات العليا بالتنسيق مع المجلس الأعلى للجامعات، مكملًا: «ستكون شرطا للقيد بجداول النقابة ابتداء ًمن يناير 2021، ليكون القيد بجداول المحامين أعز من الانضمام للقضاء والنيابة، وسيصدر النائب العام كتاب دوري بشأن مواد الحصانات الواردة بقانون المحاماة، والتي تحميه أثناء عمله أمام المحاكم وجهات التحقيق والاستدلال، وتحظر القبض عليه حال تقدم خصوم موكله ببلاغ ضده أثناء عمله، على أن تحرر مذكرة وترفع للمحامي العام الأول للاستئناف المعني».

واستطرد: «بالنسبة لتعديل المادة 136 من قانون المحاماة، الخاصة بالترشح لمنصب نقيب المحامين، فمشروع تعديل القانون المقدم من مجلس النقابة لم يتضمن تعديل تلك المادة، ولكن اللجنة البرلمانية المشكلة لتقديم تقرير عن القانون حين نظره بمجلس النواب أوصت بحذف الجزء الخاص بحظر الترشح لدورتين، لأنها رأت أن هذا الحظر غير دستوري، وأن الحظر الوحيد المنصوص عليه في الدستور هو مدد الترشح لمنصب رئيس الجمهورية فقط، وهذا هو الحال في النقابات والأندية الرياضية، وتم تعديل المادة من البرلمان».

وشدّد «عاشور»، على أن قانون المحاماة وكافة القوانين المنظمة للنقابات المهنية تخلو من الإشراف القضائي على الانتخابات منذ الحكم بعدم دستورية القانون 100 لسنة 1996، واعتبار أي إشراف قضائي مفروض دستوريا تدخلا في شؤون النقابات، متابعا: «كما أن الدستور حظر إدارة النقابات المهنية من قبل أي جهة أخرى بما فيها القضاء.

ولفت إلى أن مجلس النقابة قرر إسناد الإشراف على العملية الانتخابية للنيابة الإدارية، حيث يشرف عضو وموظف منها على كل صندوق اقتراع، ثم تفرز الأصوات وتعلن النتائج في ذات مكان الاقتراع وفي حضور مندوبي المرشحين.