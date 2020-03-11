شكرا لقرائتكم خبر عن استهداف صالونات الحلاقة.. تدابير لمواجهة فيروس كورونا في المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ناقش اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، مع الدكتورة إيمان عبدالجواد، رئيس الإدارة المركزية للإعلام الصحي والسكاني بوزارة الصحة، استكمال عدد من الإجراءات الاحترازية للوقاية من الأمراض المعدية وفيروس كورونا المستجد، والعمل على نشر الوعي الصحي وشرح الإجراءات الوقائية.

جاء ذلك بحضور الدكتور أسامة بلبل، وكيل مديرية الصحة بالمنيا، ومصطفى جمال، مدير مبادرة الحد من انتشار العدوى، والدكتور محمد أحمد محمود، مدير إدارة الثقافة الصحية بالمديرية.

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وقال المحافظ إنه تم تنظيم عدد من الفعاليات لترصد الأمراض التنفسية للعاملين بالوحدات الصحية بالمحافظة (أطباءـ تمريضـ مراقبين)، للتعرف على كيفية ترصد الأمراض التنفسية الحادة والكورونا المستجد، كما كان السبق للمحافظة في عقد سلسلة من الدورات التدريبية لنشر الوعي الصحي والتوعوي لعدد 1831 متدربا من مسؤولي التربية البيئية والسكانية والصحية في الإدارات التعليمية بمراكز المحافظة.

وأضاف المحافظ أن مثل هذه التدريبات تهدف إلى رفع الوعي الصحي وشرح الإجراءات الوقائية الواجب اتخاذها، في إطار خطة المحافظة بالتنسيق مع مديرية الصحة، لمكافحة العدوى الناشئة عن الأمراض التنفسية المعدية وفيروس الكورونا المستجد، وغيرها من الأمراض المعدية.

من جهته، أوضح الدكتور محمد أحمد، مدير إدارة الثقافة الصحية، أنه تم استهداف 2500 صالون حلاقة ومحل تجميل ضمن مبادرة 100 مليون صحة، للحد من انتشار عدوى الفيروسات الكبدية داخل صالونات الحلاقة ومحلات التجميل في قري ومراكز المحافظة التسع، وذلك بالتعاون بين وزارتي الصحة والتنمية المحلية.