شكرا لقرائتكم خبر عن إحباط تهريب مستحضرات تجميل ومكملات غذائية وخمور داخل شحنة كيماويات بالدخيلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكن رجال الإدارة العامة لحركة الحاويات بجمارك الدخيلة، برئاسة سعيد جاد الكريم، مدير عام الإدارة بالتنسيق مع إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة من ضبط محاولتي تهريب كمية كبيرة من المكملات الغذائية ومستحضرات التجميل وكمية من المشروبات الكحولية، بالمخالفة لقانون الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته والتعليمات الصادرة بهذا الخصوص.

وبناءً على معلومات سرية مفادها وجود أصناف مخالفة ضمن مشمول الحاوية رقم CCLU7834584 الواردة من جبل على ببيان جمركي رقم 4697 لسنة 2020 لوجستية 2 باسم شركة م. م. للإستيراد والتصدير والصنف الوارد بالمستندات عبارة عن 160 برميل كيماويات وزن البرميل 225 كيلو جرام تقريبا.

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وجرى استصدار إذن النيابة العامة وتشكيل لجنة جمركية للمعاينة الفعلية فتبين وجود 48 برميل فقط كيماويات، و112 برميل عليهم من الخارج نفس البيانات وبداخلهم 5975 برطمان whexPlatinum وأصناف أخرى من المكملات الغذائية و4027 عبوة مستحضرات تجميل للوجه بوزن إجمالي 24120 كيلو جرام، فيما بلغت التعويضات الجمركية المستحقة حوالى 3 مليون و492 جنيها.

على جانب آخر وأثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على البضائع الواردة بالساحة الصينية برئاسة محمد بسيوني وفرج مديري الإدارة تم تشكيل لجنة من مينا مرقص مأمور الحركة وعلى اسماعيل مدير التعريفة بحضور محمد عبدالله مدير إدارة المكتب الفني وياسر السمان مدير إدارة مكافحة التهرب الجمركي لكشف ومعاينة مشمول البيان الجمركي رقم 298 لسنة 2020 وهو عبارة عن حاوية 20 قدم رقم FCIU 420090/1 واردة من ميناء كارلستون على الباخرة MSC Jemima باسم شركة م. ل والصنف طبقا المستندات عبارة عن 740 كرتونة مشروبات كحولية بعدد 740 كرتونة بوزن إجمالي 12915كيلو جرام.

وعند الكشف والحصر الفعلي تبين وجود 5 كرتونة بكل منها 12 زجاجة مشروبات كحولية مرقوم JACK DAIELS Fire منشأ U.S.A بالزيادة عن العدد الوارد بالمستندات وبلغت الرسوم المعرضة للضياع حوالي مليون جنيه.

واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة والتحفظ على المضبوطات وإخطار الجهات المختصة.