شكرا لقرائتكم خبر عن استعدادًا لـ«عاصفة التنين».. «مياه الإسكندرية» تصدر 7 إجراءات احترازية عاجلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، الأربعاء، رفع حالة الاستعداد القصوى بجميع المحطات والإدارات، تحسبًا لموجة الطقس السيئ والأمطار.

وأصدر المهندس أحمد جابر، رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية، قرارًا بتطبيق ٧ إجراءات احترازية عاجلة وهي:

- إلغاء جميع الإجازات والراحات لعمال الصيانة والتشغيل والروافع والسائقين والعاملين بقطاع المعامل وإدارات العلاقات العامة والسلامة والصحة المهنية والخط الساخن والأزمات.

- تمركز جميع فرق التعامل المباشر مع الأمطار والسيول والمكونة من 5 أفراد وميكانيكي وكهربائي ولودر وبدالة ومولد كهربائي بالأماكن المتفق عليها ضمن خطة الطوارئ.

Advertisements

- إجراء طاقم المعامل مسح شامل لجميع مآخذ المياه والتأكد من جودتها وسلامتها، وفي حالة ظهور أي تغيير يتم على الفور موافاة رئيس مجلس إدارة الشركة.

- التنبيه على مديري جميع المحطات بتخفيض الضغوط في حالة تساقط الأمطار بغزارة.

- التأكد من توافر الزيوت والسولار والوقود اللازم لتشغيل المعدات.

- التنسيق مع فرق التعامل مع المطر بشركة الصرف الصحي ومسئولي الأحياء والتواصل مع غرفة العمليات والخط الساخن 125 وغرفة عمليات المحافظة.

- ضرورة توفير الاحتياطي من معدات بديلة وقطع الغيار اللازمة.

كان خبراء الطقس حذروا من «عاصفة التنين» أو «منخفض القرن»، متوقعين أنها ستؤدي إلى حالة من عدم الاستقرار الشديد في الأحوال الجوية، مع احتمالية تسببها في سيول وأمطار غزيرة.