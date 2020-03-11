شكرا لقرائتكم خبر عن تعقيم المدن الجامعية في سوهاج للوقاية من «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، إنه تنفيذاً لخطة وحدة إدارة الأزمات بالجامعة للوقاية من فيروس كورونا، نفذت الإدارة العامة للشئون الإدارية المرحلة الأولى من الإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة الفيروس، ومنع انتشار الأمراض المعدية بصفة عامة.

وأوضح رئيس الجامعة، في تصريحات، الأربعاء، بدء أنشطة تطهير الأسطح والطرقات والسلالم ودورات المياة بالمدن الجامعية، وأن إدارة الجامعة استغلت منح مؤسسات الدولة اجازة، الخميس، نظراً لتوقعات الأرصاد الجوية بسوء حالة الطقس، مما يستتبعه خلو المدن الجامعية من الطلاب خلال هذه الفترة، والذي من شأنه تسهيل مهام الفرق المكلفة بتنفيذ عمليات التطهير والتعقيم.

وأشار إلى توفير كافة مستلزمات الحملة من مطهرات ومنظفات وادوات رش بكميات تكفى لتغطية جميع المنشآت الجامعية ولمدة زمنية طويلة، على أن يتم تنفيذ باقى مراحل الخطة تباعاً خلال الأيام الثلاثة القادمة لمنشآت الجامعة الأخري بمقراتها المختلفة.