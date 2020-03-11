"ابتعدوا عن الأعمدة".. ماذا فعلت الكهرباء لمواجهة موجة الطقس السيئ؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد صلاح:

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة حالات عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، وما يصاحبها من شبورة مائية ورياح شديدة وأمطار قد تصل إلى السيول على مختلف أنحاء الجمهورية خلال الفترة القادمة.

وأضافت في بيان اليوم الأربعاء، أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة المناطق التابعة والتنسيق مع كافة الجهات بالدولة وتوفير كافة سبل الدعم بما يضمن التشغيل الآمن للشبكة الكهربائية حرصاً من قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة على تأمين المهمات والمنشآت الكهربائية واستقرار التغذية الكهربائية ورفع حالات الاستعداد والطوارئ على كافة المستويات بالتعاون مع كافة قطاعات الدولة.

وأوضحت الوزارة -في البيان- أنه تم تأمين التغذية الكهربائية لكافة محطات الصرف والرفع وتوفير الدعم اللازمة لكافة الجهات المعنية بالدولة في حالة حدوث أمطار غزيرة أو سيول، مع تأمين الخطوط والمحولات وكافة مهمات الشبكة الكهربائية ضد مخاطر السيول والأمطار والرياح الشديدة ورفع حالات الاستعدادات القصوى لفرق الصيانة والدعم بكافة الإدارات والقطاعات وسرعة اتخاذ اللازم حال ورود أي بلاغ أو شكوى بوجود عطل.

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وأشارت إلى أنه تم تكليف أعضاء من الإدارات المدنية بالمرور على بدرومات المحطات الخاصة التي بجوار مجار مائية والقواعد الخرسانية لأبراج الخطوط لاتخاذ الإجراءات اللازمة حال الحاجة للتدعيم وتحديد الأولوية حسب الخطورة والمتابعة المستمرة للشبكة والتنسيق مع كافة الجهات على كافة المستويات، والتأكد من تجهيز محطات المحولات التي بجوار مجار مائية والمحطات التي سبق وارتفع مستوى المياه داخل بدروماتها بسبب الأمطار والسيول بطلمبات رفع جاهزة للعمل في حالة الطوارئ.

وأكدت أنه تم إعداد أطقم فنية لمجابهة الأمطار والسيول على مدار (24 ساعة) مع التعزيز في الأماكن التي تحتاج لذلك. وذلك حفاظاً على سلامة الشبكة واستمرارية التغذية، بالإضافة إلى إعلان حالة الطوارئ بجميع قطاعات التوزيع مع التأكيد على إحكام غلق جميع الأكشاك والصناديق والتأكد من صلاحية المزاريب الموجودة فوق مباني لوحات التوزيع وعدم وجود فتحات بأسقف الأكشاك، إلى جانب تجهيز ماكينات الطوارئ للدفع بها عند الحاجة.

ولفتت الوزارة إلى أنه تم التأكيد على توافر جميع المهمات الاستراتيجية بمخازن القطاعات، وتواجد جميع فرق إزالة الأعطال للجهدين المتوسط والمنخفض، والمتابعة المستمرة خلال هذه الفترة وفصل الإنارة العامة حال وجود أعمدة مكهربة بالشبكة.

وأهاب بيان وزارة الكهرباء بالمواطنين الابتعاد عن المهمات الكهربائية التي من بينها أعمدة الإنارة حرصاً على سلامتهم وخاصةً فى ظل سوء الأحوال الجوية الطارئة التى تمر بها البلاد، مؤكدا استقبال الخط الساخن (121) للبلاغات عن أية أعطال على مستوى الجمهورية وقيام فرق الطوارئ المجهزة بالتعامل مع الأعطال في أسرع وقت ممكن.