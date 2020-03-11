مسؤول حكومي يكشف موعد استقرار الطقس بعد الموجة السيئة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ:

كشفت الدكتورة إيمان سيد، مسؤولة التنبؤات الجوية بوزارة الموارد المائية والري، أن الوزارة والأجهزة المعنية في الدولة اتخذت كافة الاحتياطات والإجراءات اللازمة لمواجهة موجة الطقس السيئ التي ستشهدها مصر على مدى الأيام الثلاثة المقبلة وتصاحبها أمطار غزيرة تصل لحد السيول على معظم أنحاء البلاد خاصة مدينة القاهرة.

وقالت إن وزارة الري تتنبأ بصورة دورية بكميات الأمطار من أجل معرفة توقيت السيول والبدء في إجراءات مواجهة الأمطار وسبل استيعابها، مشيرة إلى أنه نظرا لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية منذ بداية الأسبوع الحالي بحالة من الطقس السيئ ستشهدها البلاد خلال الأيام الثلاثة المقبلة والتي أبلغت بها مجلس الوزراء، قامت الحكومة في ضوء التقارير الرسمية الواردة إليها بهذا الشأن باتخاذ عدد من الإجراءات الوقائية، منها منح إجازة للمدارس والجامعات وكافة العاملين في الدولة والقطاعين العام والخاص وقطاع الأعمال العام غدا الخميس، والتأكد من جاهزية مخرات السيول والسدود والمصارف لمواجهة الأمطار الغزيرة والسيول العارمة التي يتوقع أن تشهدها البلاد خلال تلك الفترة.

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وأضافت أن التوقعات تشير إلى سقوط كميات أمطار غير مسبوقة ستصل لضعف ما شهدته مدينة القاهرة قبل ذلك، كما ستكون الأمطار مركزة على محافظات الدلتا بشكل كامل وعلى السواحل الشمالية والمناطق الغربية ومحافظات مطروح والوادي الجديد والبحيرة والإسكندرية بالإضافة إلى سيناء والمناطق الجبلية بالبحر الأحمر، حيث ستصل نسبة الأمطار بتلك المناطق وفقا للخرائط من 20 إلى 40 ملي وستصل إلى 70 ملي على أقصى السواحل الشمالية الغربية.

وأوضحت المسؤولة أن سقوط الأمطار سيبدأ من اليوم الأربعاء على المناطق الغربية وستزداد اعتبارا من منتصف الليل بحسب الخرائط التي تم نشرها على موقع رئاسة الوزراء وعلى صفحة وزارة الموارد المائية والري على شبكة الإنترنت بحركة الأمطار كل 6 ساعات، مشيرة إلى أن ذروة الأمطار على القاهرة والمحافظات المجاورة ستبدأ غدا الخميس من الساعة 12 ظهرا إلى الساعة 6 مساء، وستسمر الأمطار على المحافظات الشمالية والدلتا وعلى مناطق سيناء حتى بعد غد الجمعة، لذلك اتخذت الوزارة إجراءات احترازية لمدة يومين، حيث تم تقليل المنصرف من السد العالي وخفض المناسيب من الترع والمصارف لاستيعاب كمية الأمطار، بالإضافة إلى أن الأراضي الزراعية تكون متعطشة للمياه، وستعتبر تلك الأمطار الأولية ريا تكميليا لها.

وأوضحت أن هذه الموجة ستستمر يومي الخميس والجمعة، وستقل الأمطار تدريجيا يوم السبت المقبل، وسيكون المدى الطبيعي لها 5 ملي، والأحد سيكون الطقس مستقرا، مبينة أن سبب هذه الظاهرة هي التغيرات المناخية التي يشهدها العالم كله وليست في مصر فقط نتيجة ارتفاع درجات الحرارة والتلوث الكربوني والذي يسبب ظواهر مناخية متطرفة مثل الحرارة الشديدة غير المتوقعة والأمطار والسيول في أوقات غير معهودة، ومن المعتاد أن تكون السيول في سيناء والبحر الأحمر، لكن الجديد أن تكون السيول في أماكن متفرقة من البلاد بصورة غير معتادة.