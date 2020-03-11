مستشار الحكومة: خروج 7 حالات من عزل مطروح بعد تعافيهم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة ومحمد غايات:
أعلن هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء، الأربعاء، خروج 7 حالات من مستشفى العزل بمطروح بعد تعافيهم من فيروس كورونا المستجد.
وقال يونس عبر حسابه على "فيسبوك" اليوم: "خروج ٧ حالات من مطروح بعد تعافيها.. تحيا مصر".
كانت وزارة الصحة والسكان، أعلنت أن الحالات التي تحولت نتيجة تحاليلها من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد، ارتفعت إلى 27 حالة سلبية.
وسجلت مصر حتى اليوم الأربعاء، 60 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، بينهم أجانب.
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