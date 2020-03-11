أخبار مصر | التعليم: لا تغيير في جداول الامتحانات أو الخريطة الزمنية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التعليم: لا تغيير في جداول الامتحانات أو الخريطة الزمنية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، استمرار الدراسة في جمهورية مصر العربية في المدارس والجامعات بلا تغيير، قائلا:" لا تغيير في المحتوي التعليمي المستهدف للانتقال من سنة دراسية الي السنة الأعلي".

وأضاف الوزير عبر صفحته الشخصية على فيس بوك: "لا تغيير في جدول الامتحانات أو الخريطة الزمنية التي أعلنتها الوزارة في بداية العام".

وتابع الوزير:" لقد قررنا إيقاف الأنشطة التربوية مثل التربية الفنية -التربية الموسيقية - الاقتصاد المنزلي.... الخ، الواردة بالقرارات الوزارية المنظمة للدراسة والامتحانات بكافة المراحل التعليمية والاكتفاء بتدريس المواد الدراسية في الفترة المتبقية من خطة توزيع المناهج وذلك حتى نهاية الفصل الدراسى الثانى والهدف من هذا القرار هو تقليل عدد ساعات اليوم الدراسي وتفادي بعض التجمعات والاحتكاك في بعض الأنشطة والتركيز علي المواد الأساسية في هذه الظروف مع تجاوز بعض مشاكل عجز المعلمين".

وأوضح الوزير أن كلمة "الأنشطة" تعود علي الأنشطة "اللاصفية" مثل الرحلات والمعسكرات والمهرجانات، كذلك الأنشطة "التربوية" مثل التربية الفنية - التربية الرياضية - التربية الموسيقية - الاقتصاد المنزلي -الكومبيوتر.

