أخبار مصر | وكيل "نقل البرلمان" يشيد بتوزيع كمامات على ركاب المترو والسكة الحديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وكيل "نقل البرلمان" يشيد بتوزيع كمامات على ركاب المترو والسكة الحديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشاد النائب محمد عبدالله زين، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، بقرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بتعليق جميع الفعاليات التي تتضمن أي تجمعات كبيرة من المواطنين، أو تلك التي تتضمن انتقال المواطنين بين المحافظات بتجمعات كبيرة.

وقال "عبدالله زين" في تصريح إلى "الخليج 365": "إن محطات المترو والقطارات هي أكثر الأماكن ازدحاما يتردد عليها الملايين يوميا، ونظرا لهذه الأعداد المهوله قد يكون هناك شخصا مصابا بالفيرس يؤدي إلى انتشاره باقصى سرعة لذلك كان هناك إجراءات من وزارة النقل في هذا الأمر، والتي قامت بتوزيع كمامات على الركاب داخل المحطة كإجراء احترازى للوقاية من فيروس كورونا المستجد مع استمرار عمليات التطهير والتعقيم للقطارات وعربات المترو، بهدف حماية المواطنين، تجنبا لأي خطر قد يتعرض له، لأن في حالة التعرض لشخص مصاب قد يؤدي إلى نشر الفيرس بسبب الازدحام الشديد في محطات المترو والقطارات.

وأضاف عضو مجلس النواب: "يجب على كل مواطن أن يحافظ على نفسه أولا وأن يعقم يديه باستمرار قبل النزول من منزله وعقب عودته اليه"، مشددا على غسيل الأيدي بعد الخروج من محطات المترو

تجنبا لأي إصابة وحفاظا على صحته.

