أخبار مصر | أسامة هيكل يدعو 'الأعلى للإعلام' للاجتماع

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أسامة هيكل يدعو 'الأعلى للإعلام' للاجتماع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه أسامة هيكل وزير الدولة للاعلام، دعوة للمجلس للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد، للاجتماع ظهر الأحد المقبل، بمقر الوزارة الجديد منطقة جاردن سيتي.

ومن المقرر أن يتناول اللقاء، التشاور والتنسيق فيما بين الوزارة والمجلس، وذلك في إطار اختصاصات وزارة الدولة للإعلام، والتي كان قد أقرها مجلس الوزراء.

يأتي ذلك في إطار جلسات الحوار التي يعقدها أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، مع الهيئات المُنظمة للعمل الصحفي والإعلامي في مصر.