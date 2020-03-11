أخبار مصر | شاهد.. قاعات متحف الحضارة قبل افتتاحها وأشهر القطع المعروضة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شاهد.. قاعات متحف الحضارة قبل افتتاحها وأشهر القطع المعروضة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تجولت كاميرا بوابة الخليج 365 الإلكترونية في القاعة الرئيسية بمتحف الحضارة المصرية حيث رصدت عدد من تجهيزاتها الجارية قبل افتتاحها بأسابيع.

وكشف الدكتور أحمد الشربيني مدير عام المتحف، أنه خلال أسابيع سيتم افتتاح 3 قاعات منها القاعة المركزية، والتي ستعرض تاريخ مصر من ما قبل التاريخ وحتي العصر الحديث في قاعة واحدة، بمعروضات أُثرية وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات وتقنيات العصر الحديث المتقدمة.

والتقطت كاميرا الخليج 365 صورا لعدد من القطع الأثرية بالقاعة المركزية منها قطع مصرية قديمة والتي لا زالت مغلفة، وكذلك منبر مسجد أبو بكر مزهر المغلف أيضًا تمهيدًا لعرضه حيث ستشمل القاعة حضارة مصر عبر العصور.

وكشف الشربيني أيضًا أنهم يستعدون لاستقبال موكب المومياوات الملكية بمتحف الحضارة قادمًا من متحف التحرير، خلال الأسابيع قادمة.

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وأضاف أن قاعة عرض المومياوات الملكية تم تجهيزها بحث يشعر الزائر وكأنه داخل في مقبرة بوادي الملوك، حيث سيشاهد مومياوات 22 ملك من ملوك مصر القديمة و17 تابوتًا ملكيًا سيراعى فيها الترتيب الزمني ودرجات القرابة وسيكون ضمن العرض القطع الأثرية ضمن المرحلة الزمنية للملك، في سياق عرض شيق ومبهر.

يذكر أن وزارة السياحة والآثار تستعد لنقل 22 مومياء لملوك مصر القديمة من قاعة عرضها المؤقتة في المتحف المصري بالتحرير إلى قاعة عرضها الدائمة بالمتحف القومي للحضارة المصرية في الفسطاط.

كما سيتم نقل 17 تابوتًا ملكيًا أيضًا بنفس الموكب، حيث سيتم عرضهم بنفس قاعة العرض الدائمة، فيما ستحتل مكان المومياوات الملكية في متحف التحرير، مومياوات كبار الكهنة.