أخبار مصر | "تعليم البرلمان" تكشف سبب عدم تأجيل الدراسة في المدارس والجامعات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "تعليم البرلمان" تكشف سبب عدم تأجيل الدراسة في المدارس والجامعات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال النائب هاني أباظة، وكيل لجنة التعليم بمجلس النواب، إن الهدف الرئيسي للدولة بكافة مؤسساتها وأجهزتها حماية المواطن من اي مخاطر قد تصيب المواطن المصري ومنها فيرس "كرونا" حتى وإن كان بتعليق المدارس والجامعات والذي قد يؤثر بالسلب على مصر اقتصاديا وسياحيا.

وأوضح "أباظة" في تصريح إلى بوابة الخليج 365، أن مصر لم تصل لمرحلة الخطورة التي تحتاج إلى تعطيل أو تأجيل الدراسة، فنحن لسنا في حاجة إلى تعطيلها، فلا داعي للقلق والخوف، ولكن يجب علينا أن نتخذ الحذر وننفذ تعليمات وزارة الصحة وتطبيق النصائح والارشادات تجنبا لأي شبهه بالإصابة بالفيرس، مشيراً إلى لأن الدولة اتخذت كافة الاستعدادات لمواجهة الفيرس، والتصدي له فهي تعمل على قدم وساق لحماية المواطنين، واتضح ذلك من تحول 26 حاله مصابه بالفيروس من إيجابية إلى سلبية، وذلك في ظل الإجراءات الاحترازية الوقائية التي تقوم بها الدولة.

وأشار وكيل لجنة التعليم بمجلس النواب، إلى أن مجلس الوزراء لدية غرفة لإدارة الأزمات يتابع التطورات لحظة بلحظة، وفي حالة الشعور بأي خطر سيتم اتخاذ إجراءات شديدة لحماية الموقف من التطور، مؤكدًا أن الد مضيفاً: "عاوز المواطنين يكون عندهم ثقة في مؤسسات دولتهم ولا ينساقوا خلف الشائعات والأكاذيب التي يتداولها بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشأن فيروس كرونا"، مؤكدًا أن الدولة تتعامل مع الوضع بكل شفافية ووضوح ولا تخفي شيء على المواطنين.