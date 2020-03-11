أخبار مصر | "الصحة": تعافي 7 مصابين بكورونا.. وارتفاع إجمالي الإصابات لـ67 حالة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الصحة": تعافي 7 مصابين بكورونا.. وارتفاع إجمالي الإصابات لـ67 حالة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم، الأربعاء، خروج 7 حالات من مصابى فيروس كورونا المستجد من مستشفى العزل من إجمالى الـ27 حالة التى تحولت نتائج تحاليلهم من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19)، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية وتمام شفائهم وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، بالإضافة إلى تعافى الحالة الأولى المكتشفة فى مصر لشخص أجنبى كان حاملا للفيروس، ليصبح إجمالى المتعافين 8 حالات حتى الآن.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان، أن الـ7 حالات التى غادرت مستشفى العزل اليوم، من ضمنهم 6 مصريين و حالة لشخص أجنبي.

وأشار إلى تسجيل 7 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها لفيروس كورونا المستجد، اليوم من المخالطين للحالات الإيجابية التى تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا ضمن إجراءات الترصد والتقصى التى تجريها الوزارة بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية ووفق إرشاداتها، لافتًا إلى أن من بين تلك الحالات 6 مصريين بالإضافة إلى حالة لشخص أجنبي، ليصبح عدد الحالات التى تم تسجيل إيجابيتها للفيروس فى مصر 67 حالة.

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كما غادرت 7 حالات من الحجر الصحى بعد التأكد من سلبية تحاليلهم للمرة الثانية والاطمئنان عليهم، ضمن الخطة الوقائية والاحترازية التى تطبقها الوزارة حيال الباخرة النيلية بمحافظة الأقصر التى ظهرت بها بعض الإصابات.

وأكد مستشار الوزارة مجددًا عدم رصد أى حالات مصابة أو مشتبه فى إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ماتم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور الاشتباه بأى إصابة سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعدادتها بجميع منافذ البلاد (الجوية، البرية، البحرية)، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أى فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن 105 لتلقى استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.