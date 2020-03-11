أخبار مصر | "العامري" يلتقي بأطباء الشرقية البيطريين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "العامري" يلتقي بأطباء الشرقية البيطريين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

التقى الدكتور خالد العامرى النقيب العام للبيطريين، بالاطباء البيطريين بالشرقية بحضور رفعت خضري نقيب الأطباء البيطريين بالشرقية، والدكتور أشرف توفيق مدير مديرية الطب البيطري، الدكتور فتحي عبدالعال مدير عام الوقاية بالشرقية، وأعضاء مجلس نقابة الاطباء بالشرقية والدكتور صفية النجار مقرر اللجنة الاجتماعية.

أكد "العامري" على أن نقابة البيطريين خطت خطوات كبيرة فى سبيل وصول الخدمات لكافة أطباء مصر، مشيرا إلى أنه تقدم بأكثر من ٩ مشروعات قوانين سوف يكون لها مردود عظيم على الأطباء البيطريين وجعلهم فى مثال الفئات التى يشار لها بالبنان.

وأشار "العامري" إلى حصول النقابة العامة على أراضي عديدة لصالح النقابة ولصالح اتحاد المهن الطبية، إقامة العديد من المشروعات الخدمية للبيطريين من نوادي ومساكن ومقرات إدارية.

وأوضح الدكتور خالد العامري، أنه مستعد لتخصيص وشراء أراضي فى كافة محافظات مصر تكون متنفسا للأطباء البيطريين، مثنيا على نشاط واهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بكافة النقابات خاصة نقابة الأطباء البيطريين حيث خصص للأطباء مؤخرا نائب وزير يكون همزة الوصل بين النقابة ومجلس الوزراء لتسهيل المهمة لهم.

ووعد الدكتور العامرى جموع الأطباء بقيامه بإنهاء كادر الاطباء البيطريين، وتسوية أوضاع البعض منهم والعديد من المطالب المشروعة مثل بدل العدوى وغيره، مشيرا إلى تفهم القيادة السياسية لمطالب الاطباء وحقهم فى حياة كريمة.

