أخبار مصر | نائب محافظ القاهرة: نسعى لإزالة أي معوقات تواجه المواطن

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نائب محافظ القاهرة: نسعى لإزالة أي معوقات تواجه المواطن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، ضرورة التواصل والتواجد الميداني من رؤساء الأحياء للمنطقة، مع المواطنين لبحث شكواهم والعمل على حلها.

وأضافت "جيهان" خلال جولتها الميدانية بحي المعصرة لمتابعة الأعمال الجارية، نسعى لإزالة أي معوقات عقبات تواجه المواطنون أو تعطلهم عن سير عملهم.

وتفقدت نائب محافظ القاهرة، مشروع الصرف الصحي ومشروعات الإنارة ومشروعات الرصف ومتابعة الخطة الاستثمارية.

كما قامت بتفقد المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين وإجراء اختبار فعلي عن الخدمات المقدمة إلكترونيًا والوقوف علي أسباب التأخير لكل طلب علي حدًا.

وشددت علي أخذ جميع الإجراءات القانونية ضد واضعي اليد على أراضي مملوكة للدولة، والبناء المخالف علي منطقة الصرف الصحي وخدمة المنشأت القائمة بدون ترخيص علي طرح نهر النيل.

