أخبار مصر | عاشور: المحامون المشتغلون متمسكون بتنقية الجداول

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاشور: المحامون المشتغلون متمسكون بتنقية الجداول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد سامح عاشور نقيب المحامين، أن المنافسة الانتخابية لانتخابات مجلس النقابة المقرر عقدها يوم 15 مارس الجاري، واضحة بين فريقين، الأول هم المحامين المشتغلين الذين يدافعون عن جداولهم من غير مشتغلين وحملة الدبلومات، الفريق الثاني هو من يريد قيد هؤلاء بجداول النقابة، مشيرا إلى أن برنامج المنافسين المعلن منهم هو إعادة النظر في قرارات التنقية ومنع قيد حملة الدبلومات.

وأعرب "عاشور"، خلال لقائه المفتوح مع محامي المنوفية، اليوم الأربعاء، عن ثقته في أن المحامين المشتغلين يرفضون تلك الردة، فلا يوجد شرف يمكن أن يناله أي نقيب أو عضو نجح بأصوات غير المشتغلين، مشيرا إلى أن تنقية الجداول كانت الوسيلة الوحيدة لتقدم المحاماة والسير في الطريق الصحيح، مما أدخل النقابة لمرحلة جديدة بعدما كانت معرضة للإفلاس الاكتواري في عام 2011.

وكشف نقيب المحامين عن وجود معركة داخل مجلس النقابة حينها لاتخاذ قرار بتنقية الجداول، ولكن كان هناك من يعوق هذا الأمر لمصالحهم في إبقاء الحال على ما هو عليه، بجداول مكتظة بحملة الكارنية الذين يشاركون المحامين في مواردهم".

وذكر "عاشور"، أن الأمر بدأ بربط الخدمة العلاجية بتقديم أدلة اشتغال عام 2016، ثم اشترط تقديمها لتجديد الاشتراك بداية من عام 2017، مؤكدا أن تنقية الجداول أدت لتحقيق ما لم يحدث في تاريخ النقابة منذ عام 1912، فتم مضاعفة العلاج والمعاش ليكونا الأعلى بين النقابات المهنية.