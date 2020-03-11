مصر | حبس فتاة لاتهامها بممارسة الدعارة في المهندسين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حبس فتاة لاتهامها بممارسة الدعارة في المهندسين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت نيابة العجوزة، بشمال العجوزة، بحبس فتاة عشرينية العمر، ٤ أيام، لممارسة الدعارة بأحد كافيهات منطقة المهندسين، مقابل ١٠٠٠ جنيه في الساعة.

وكشفت تحقيقات النيابة، عن تفاصيل سقوط فتاة وتدعى "شيماء.أ"، لاتهامها بممارسة الدعارة، بإحدى الكافيهات بالمهندسين، أنها تتردد كثيرًا على الكافيهات لاستقطاب الزبائن.

وأفادت التحقيقات، أن الفتاة تجلس بالكافيه، وتقوم باستقطاب الزبائن عن طريق استبدال بعض الاشارات بينها وبين الزبون، بالاضافة لاغرائه بمفاتن جسدها، حتى يقع في الفخ، ثم يتبادلا أرقام الهاتف المحمول، حتى بعد خروجه من الكافية تتواصل معه للاتفاق على مكان ممارسة الأعمال المنافية للآداب والمبلغ المتفق، وكان المبلغ ١٠٠٠ جنيه في الساعة.

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تمكنت الإدارة العامة لمباحث الآداب، من ضبط سيدة في عقدهما الثاني، لاتهامها بممارسة الدعارة، مقابل مبالغ مالية.

وعقب تقنين الإجراءات، وجمع المعلومات والتحريات، قام أحد الأشخاص بالتواصل معهما عن طريق الكافيه، حيث اتفق معها على إقامة العلاقة المحرمة فيما بينهما مقابل ١٠٠٠جنيه للساعة.

وعلى الفور قامت قوات مباحث القسم بالتنسيق مع الإدارة العامة للآداب، وتم ضبط المتهمة والقبض عليهما.

