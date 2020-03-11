مصر | مزاح وحذفته.. اعترافات مصور فيديو التنمر بالشاب الصيني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مزاح وحذفته.. اعترافات مصور فيديو التنمر بالشاب الصيني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اعترف المتهم بتصوير فيديو التنمر على الشاب الصيني أعلي الطريق الدائري المعادي، خلال تحقيقات رجال مباحث القاهرة، بارتكابه الواقعة، وأنه يومها كان يقود سيارته أعلي الطريق الدائري وكان يسير بجانب سيارته، سيارة ملاكي يستقلها شاب صيني الجنسية، يجلس بالخلف.

وأضاف خلال التحقيقات التي أجريت معه، بأنه لاحظ أن الشاب الصيني عنده سعال شديد، فيما كان سائق السيارة الخاصة بالشاب الصيني، يضع "منديل" على وجهه، مشيرا أنه بعد ذلك قام بايقاف السيارة وإجبار "الصيني" على النزول منها، خوفًا على حياة السائق منه لمرضه بالكورونا.

وواصل المتهم خلال التحقيقات أنه كان يصور الفيديو علي سبيل المزاح وقام بعد ذلك بنشره علي السوشيال ميديا، وعندما لاحظ أن الواقعة أخذت إهتمام كبير علي السيوشيال ميديا، قام بحذف الفيديو من علي هاتفه الخاص خوفا من المسائلة القانونية.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا، مقطع فيديو مصور أعلى الطريق الدائري بمنطقة المعادي، يرصد حالات مضايقة السائقين لشاب صينى حيث سخر منه البعض بقولهم: "كورونا كورونا"، ويظهر خلال الفيديو، سائق السيارة الملاكي، التابع لإحدى الشركات، وهو يضع على فمه منديل خوفًا من إصابته بفيروس كورونا، وبجواره سيارة أخرى يمارس قائدها أساليب المضايقة للشاب الصيني، من خلال الكلمات التي تدل على أنهم حاملو الفيروس وسبب انتشاره في العالم.