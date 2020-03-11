مصر | تفاصيل ضبط المتهمين بالتنمر على شاب صيني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تفاصيل ضبط المتهمين بالتنمر على شاب صيني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الاجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من القبض على أطراف مقطع فيديو واقعة التنمر بالمهندس الصيني وسائق السيارة الذي قام بإنزال الطالب بطريقة مهينة.

جاء ذلك على خلفية تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" متضمنًا قيام أحد قائدى السيارات الملاكى بإنزال شخص "يحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية " بالطريق الدائرى والإستهزاء به والتنمر عليه.

بالفحص تبين أن مقطع الفيديو المتداول تم تصويره أعلى الطريق الدائرى بدائرة قسم شرطة البساتين بالقاهرة.. حيث أمكن تحديد هوية المجنى عليه 31 سنة مهندس يحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية، مقيم بأحد الفنادق الكائنة بمحافظة الجيزة.



وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد السيارة المنوه عنها، ملك أحد الأشخاص سائق مقيم بدائرة قسم مصر القديمة وأنه وراء إرتكاب الواقعة. وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد السيارة المنوه عنها، ملك أحد الأشخاص سائق مقيم بدائرة قسم مصر القديمة وأنه وراء إرتكاب الواقعة. حيث أمكن ضبطه وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة، وأقر أنه قام بإصطحاب المجنى عليه من الفندق محل إقامته لتوصيله لمنطقة العباسية، وحال سيرهما بمحل البلاغ، تلاحظ قيامه بالسعال المستمر داخل السيارة قيادته فقام بإنزاله بمحل البلاغ خشية إصابته.



وبتكثيف التحريات أمكن تحديد مصور مقطع الفيديو والقائم بنشره على موقع التواصل الإجتماعى وتبين أنه مهندس ومقيم بدائرة قسم العمرانية بالجيزة، حيث أمكن ضبطه وبمواجهته إعترف بتصويره للواقعة على النحو المُشار إليه على سبيل المزاح، وأضاف بقيامه بحذف مقطع الفيديو من على هاتفه المحمول المُستخدم فى إرتكاب الواقعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة التى باشرت التحقيقات.