مصر | داخل "كافيه".. تفاصيل سقوط فتاة لممارستها الدعارة بالمهندسين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر داخل "كافيه".. تفاصيل سقوط فتاة لممارستها الدعارة بالمهندسين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تحقيقات النيابة، بشمال الجيزة، عن تفاصيل سقوط فتاة وتدعى "شيماء.أ"، عشرينية العمر، لاتهامها بممارسة الدعارة، بإحدى الكافيهات بالمهندسين، أنها تتردد كثيرًا على الكافيهات لاستقطاب الزبائن.

وأفادت التحقيقات، أن الفتاة تجلس بالكافيه، وتقوم باستقطاب الزبائن عن طريق استبدال بعض الاشارات بينها وبين الزبون، بالاضافة لاغرائه بمفاتن جسدها، حتى يقع في الفخ، ثم يتبادلا أرقام الهاتف المحمول، حتى بعد خروجه من الكافية تتواصل معه للاتفاق على مكان ممارسة الأعمال المنافية للآداب والمبلغ المتفق، وكان المبلغ ١٠٠٠ جنيه في الساعة.

وتمكنت الإدارة العامة لمباحث الآداب، من ضبط سيدة في عقدهما الثاني، لاتهامها بممارسة الدعارة، مقابل مبالغ مالية.

وعقب تقنين الإجراءات، وجمع المعلومات والتحريات، قام أحد الأشخاص بالتواصل معهما عن طريق الكافيه، حيث اتفق معها على إقامة العلاقة المحرمة فيما بينهما مقابل ١٠٠٠جنيه للساعة.

وعلى الفور قامت قوات مباحث القسم بالتنسيق مع الإدارة العامة للآداب، وتم ضبط المتهمة والقبض عليهما.

