شكرا لقرائتكم خبر عن «الري»: أمطار الخميس ستكون 3 أضعاف المعتاد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة إيمان سيد رئيس قطاع التخطيط بوزارة الري، إن وزارة الري تتنبأ بالأمطار وشدتها ويتم التنسيق مع وزارة الإسكان والشركات القابضة لتحديد الأماكن التي يجب تخفيف ضغط مياه الشرب أو قطعها عنها.

وأضافت، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن منطقة جنوب الدلتا والقاهرة تتعرض لكميات هائلة من مياه الأمطار غير معتادة .

وأشارت الدكتورة إيمان سيد، إلى أن الإجراءات التي اتخذتها الدولة لمواجهة الأمطار كفيلة بتقليل الأضرار لأنه لا يمكن منعها، لكونها كوارث طبيعية يتعرض لها كل العالم.

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وأكدت أن هناك مناطق سيكون كمية الأمطار بها 3 أضعاف ما عُهد سابقا، مثل القاهرة ومرسى مطروح، مطالبة المواطنين باتباع إرشادات السلامة التي تعلن عنها مؤسسات الدولة .

وأوضحت رئيس قطاع التخطيط بوزارة الري، أن الوزارة بدأت تخفيض المنصرف من السد العالي وبحيرة ناصر بداية من الأسبوع، وذلك لخفض منسوب الترع والمصارف لاستيعاب كميات كبيرة من مياه الأمطار.

وتابعت الدكتورة إيمان سيد، أنه يوجد 320 منشأ لحصاد الأمطار في المناطق الجبلية وسيناء كما يوجد 500 خزان أرضي وذلك لحفظ المياه والاستفادة منها طوال العام .

وأشارت إلى أن هناك ظواهر مشابهة لأمطار غد الخميس، حدثت في عام 1994 وخلفت كوارث وأحدثت دمارا بقرى في قنا والمنيا، لافتة إلى أن الدولة منعت البناء بمخرات السيول.